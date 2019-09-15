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Гончарук заявил о планах соединить Черное море с Балтийским

Новости » Политика    15.09.2019 - 02:23
Гончарук заявил о планах соединить Черное море с Балтийским
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Путь будет пролегать через территории Польши и Беларуси

Премьер министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинское правительство рассматривает возможность построения водного пути между Черным и Балтийским морями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он подчеркнул, что в правительстве сейчас есть несколько "амбициозных инфраструктурных проектов" относительно которых начинается коммуникация.

"Нам необходимо попробовать соединить водным путем Балтийское и Черное море, - это абсолютно реально, это проект Е-40 водных путей, о котором необходимо договориться с Польшей и Беларусью", - сказал глава правительства.

Он отметил, что для достижения таких договоренностей необходимо выстраивать конструктивные отношения.

"Мы уже начали это делать", - добавил Гончарук.

Проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского к Черному морю через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его длина составит более двух тысяч километров. В реализации проекта, как предполагается, могут принять участие Польша, Беларусь и Украина.

РБК-Украина писало, что Гончарук заверил, что правительство понимает все угрозы для Украины, связанные со строительством российского газопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что программа деятельности нового Кабинета министров Украины будет разработана и презентована до 29 сентября.

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Новости Украины Алексей ГончарукЧерное море
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