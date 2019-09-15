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Гончарук заявив про плани з'єднати Чорне море з Балтійським

Новини » Політика    15.09.2019 - 02:23
Гончарук заявив про плани з'єднати Чорне море з Балтійським
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Шлях пролягатиме через території Польщі та Білорусі

Прем'єр міністр України Олексій Гончарук заявив, що український уряд розглядає можливість побудови водного шляху між Чорним і Балтійським морями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він наголосив, що в уряді наразі є кілька "амбітних інфраструктурних проектів" щодо яких починається комунікація.

"Нам необхідно спробувати з'єднати водним шляхом Балтійське та Чорне море, - це абсолютно реально, це проєкт Е-40 водних шляхів, про які необхідно домовитися з Польщею та Білоруссю", - сказав глава уряду.

Він зазначив, що для досягнення таких домовленостей необхідно вибудовувати конструктивні відносини.

"Ми вже почали це робити", - додав Гончарук.

Проект Е-40 передбачає створення річкового шляху від Балтійського до Чорного моря через річки Вісла, Західний Буг, Прип'ять і Дніпро. Його довжина становитиме понад дві тисячі кілометрів. У реалізації проєкту, як передбачається, можуть взяти участь Польща, Білорусь і Україна.

РБК-Україна писало, що Гончарук запевнив, що уряд розуміє всі загрози для України, пов'язані з будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що програма діяльності нового Кабінету міністрів України буде розроблена та презентована до 29 вересня.

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