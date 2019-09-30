Гончарук заявил о готовности Украины к отопительному сезону

Украина своевременно накопила необходимые резервы природного газа в хранилищах, это подтверждает готовность к отопительному сезону. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что на сегодня нет оснований считать, что зимой могут возникнуть проблемы с отоплением.

"К зиме мы готовы. Как я уже ранее говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах. И это дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой будут какие-то кризиса, у меня на сегодня нет", - заявил Гончарук

При этом, глава правительства отметил, что в Украине есть системные проблемы в энергетике.

"У нас серьезна ситуация с энергетикой. Если смотреть на перед, у нас много системных проблем в энергетике. Там также очень большой процент износа. Инфраструктура теряет огромное количество тепла. Потери в отдельных городах достигают 40%. Поэтому с этим нужно бороться. Мы очень много теряем. Очень нерасчетливо с этим себя ведем. Там же вопрос коррупции относительно неэффективного управления определенными объектами. Об этом мы отдельно поговорим", - заявил Гончарук.

Напомним, в Киеве с понедельника, 30 сентября, начнется отопительный сезон. По индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что общая готовность городского хозяйства Киева к зиме в плане проведения отопительного сезона составляет 97%.