ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гончарук выступил против эмиссии гривны

Новости » Экономика     05.11.2019 - 13:36
Гончарук выступил против эмиссии гривны
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Премьер признал, что монетарная политика - это прерогатива НБУ

Премьер-министр Алексей Гончарук выступает против необоснованной эмиссии гривны, поскольку это вызывает инфляцию и является дополнительным налогом на людей. Об этом премьер сказал на презентации проекта госбюджета на 2020 год ко второму чтению, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о денежной эмиссии на целевые проекты, Гончарук заявил: "Я против того, чтобы печать деньги, потому что это - скрытый налог на людей. Если вы начинаете печать деньги, вы фактически забираете деньги понемногу из карманов украинских плательщиков налогов".

При этом он признал, что монетарная политика - это сфера Национального банка Украины.

"Правительство и Национальный банк, они сейчас действуют согласованно, мы пытаемся согласовать монетарную и фискальную политику, для того чтобы гривна была стабильна, а макроэкономическая ситуация улучшалась. Это способствует снижению инфляции, и снижению процентной ставки по кредитам", - сообщил он.

Как сообщало РБК-Украина, 3 октября Кабинет министров и Национальный банк подписали Меморандум о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что учетная ставка Национального банка Украины может упасть с нынешнего уровня в 16,5% до 8-9% к концу 2020 года.

Бюджет-2020: основные показатели Зарплаты учителей в 2020 году повысят на 9%
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосбюджетбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь