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Гончарук виступив проти емісії гривні

Новини » Економіка     05.11.2019 - 13:36
Гончарук виступив проти емісії гривні
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр визнав, що монетарна політика - це прерогатива НБУ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виступає проти необґрунтованої емісії гривні, оскільки це викликає інфляцію і є додатковим податком на людей. Про це прем'єр сказав на презентації проекту держбюджету на 2020 рік до другого читання, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про грошову емісію на цільові проекти, Гончарук заявив: "Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це - прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друк гроші, ви фактично забираєте гроші потроху з кишень українських платників податків".

При цьому він визнав, що монетарна політика - це сфера Національного банку України.

"Уряд і Національний банк, вони зараз діють узгоджено, ми намагаємося погодити монетарну і фіскальну політику, для того щоб гривня була стабільна, а макроекономічна ситуація поліпшувалася. Це сприяє зниженню інфляції, і зниження процентної ставки за кредитами", - повідомив він.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що облікова ставка Національного банку України може впасти з нинішнього рівня в 16,5% до 8-9% до кінця 2020 року.

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