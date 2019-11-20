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Гончарук повідомив про прогрес у переговорах з МВФ

Новини » Економіка     20.11.2019 - 15:02
Гончарук повідомив про прогрес у переговорах з МВФ
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Переговори за новою програмою йдуть швидко

Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив прем'єр, зазвичай переговори країн з МВФ тривають півроку-рік. "На практиці досягнення домовленостей з МВФ - безпрецедентна історія, коли така домовленість досягається протягом двох місяців", - сказав він.

Гончарук висловив оптимізм щодо термінів. "Думаю, прогрес буде точно вже в цьому році", - додав він.

За його словами, робота з МВФ показала великий прогрес. "Ми набагато краще розуміємо один одного, ми зробили кілька кроків назустріч один одному", - сказав він і висловив упевненість, що робота дасть результат найближчим часом.

"Я вважаю, що ми досить близько наблизилися до досягнення домовленостей на робочому рівні, звичайно", - констатував він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії Роном ван Роденом прибула до Києва в четвер, 14 листопада, і буде працювати протягом тижня.

Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.

Коментуючи основні виклики, які стоять перед Україною, Томсен відзначив досягнення країни в стабілізації економіки, але також відзначив певні розчарування, зокрема у питанні подолання корупції та державного управління.

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