Гончарук: следствие должно выяснить, кто стоит за поджогом дома Гонтаревой

Украинские правоохранительные органы должны разобраться, кто стоит за поджогом дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в Гореничах Киевской области. Об этом заявил председатель правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гончарук прокомментировал сатирический номер "Вечернего квартала" с участием хора Веревки, в котором высмеивалась ситуация с поджогом дома Гонтаревой. По словам премьера, в публичной плоскости на сегодня у Украины много врагов, и каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, "чтобы подать президента в неправильном свете".

"Я неоднократно видел реальную реакцию президента Зеленского на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была правильная и человеческая - никто не может радоваться тому, что у человека горит дом…Более того, он как глава государства принимает меры вместе с правоохранительными органами, чтобы разобраться, как так получилось, что этот дом загорелся... Я считаю, что правоохранительные органы должны уделить конкретно этому случаю больше внимания. Точно нужно разобраться, кто стоит за этим. Надо разобраться, почему это событие совпало с визитом миссии МВФ. Это совпадение?", - заявил Гончарук.

Напомним, инцидент с домом Гонтаревой произошел в сентябре. В полиции заявляли, что на камерах наблюдения видно, как неизвестный устроил пожар на территории вокруг дома. Кроме того, на месте инцидента обнаружили зажигательную ракету.

Сегодня история получила скандальное продолжение после того, как в эфире "Вечернего квартала" вышел номер с участием хора имени Григория Веревки, в котором артисты спели песню о поджоге дома Гонтаревой.