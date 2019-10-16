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Британия не подавала запросы по ситуации с Гонтаревой, - Нацполиция

Новости » Политика    16.10.2019 - 15:09
Британия не подавала запросы по ситуации с Гонтаревой, - Нацполиция
Фото: Валерия Гонтарева (Julia Berezovska/Press office NBU)

Полиция пока не может раскрыть детали дела о поджоге дома Гонтаревой

Британские правоохранители не подавали запросы в связи с поджогом дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом в интервью "Цензор. НЕТ" заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, на данный момент следствие не может озвучить подробности расследования дело о поджоге дома Гонтаревой и авто ее невестки. В частности, на видео с камер наблюдения не видно, кто поджег дом и на каком автомобиле скрылся с места преступления. Он также отметил, что не исключает связь обоих пожаров, однако проверяются и другие мотивы.

При этом он ответил на вопрос, поступали ли запросы от британских правоохранителей, так как возможно Гонтарева рассказала им видение этой ситуации.

"Нет, таких запросов не было", - отметил Цуцкиридзе.

Напомним, ранее сообщалось, что у полиции осталась единственная версия пожара в доме Гонтаревой. По данным следствия, к пожару привел умышленный поджог.

Поджог дома произошел 17 сентября. Сама Гонтарева расценила его якобы как давление из-за вызовов ее на допрос в Украине.

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