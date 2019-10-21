Гончарук: слідство має з'ясувати, хто стоїть за підпалом будинку Гонтаревої

Українські правоохоронні органи мають розібратися, хто стоїть за підпалом будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої в Гореничах Київської області. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гончарук прокоментував сатиричний номер "Вечірнього кварталу" за участю хору Верьовки, в якому висміювалися ситуація з підпалом будинку Гонтаревої. За словами прем'єра, в публічній площині на сьогодні в України є багато ворогів, і кожну ситуацію намагаються інтерпретувати таким чином, "щоб подати президента в неправильному світлі".

"Я неодноразово бачив реальну реакцію президента Зеленського на історію з пожежею в будинку Гонтаревої. Ця реакція була правильна і людська - ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок...Більш того, він як глава держави вживає заходів разом з правоохоронними органами, щоб розібратися, як так вийшло, що цей будинок загорівся... Я вважаю, що правоохоронні органи повинні приділити конкретно цього випадку більше уваги. Точно треба розібратися, хто стоїть за цим. Треба розібратися, чому ця подія співпала з візитом місії МВФ. Це збіг?", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, інцидент з будинком Гонтаревої стався у вересні. У поліції заявляли, що на камерах спостереження видно, як невідомий влаштував пожежу на території навколо будинку. Крім того, на місці інциденту виявили запальну ракету.

Сьогодні історія отримала скандальне продовження після того, як в ефірі "Вечірнього кварталу" вийшов номер з участю хору імені Григорія Верьовки, в якому артисти заспівали пісню про підпал будинку Гонтаревої.