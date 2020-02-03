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Гончарук: разделение Минэкономики пока не планируется

Новости » Политика     03.02.2020 - 16:51
Гончарук: разделение Минэкономики пока не планируется
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В то же время Гончарук отметил, что есть идеи о реорганизации министерства

В Кабинете министров Украины пока не планируют разделять Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает hromadske.

По его словам, по этому вопросу продолжаются консультации.

"Минэкономразвития разделять пока не планируем, но пока продолжаются консультации. Есть определенные идеи о реорганизации", - заявил Гончарук.

Отметим, ранее министр Тимофей Милованов заявил, что идея разделения министерства имеет смысл после завершения земельной реформы.

Напомним, в январе на фоне скандала с прослушкой Гончарука президент Украины Владимир Зеленский не принял его отставку. В то же время он поставил перед премьером ряд неотложных заданий. В частности, оптимизация работы Кабмина, вопрос начисления зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, увольнение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

Кроме того, Зеленский потребовал за две недели установить причастных к прослушке Гончарука.

Рада в пятницу заслушает Гончарука
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей ГончарукМинистерство экономического развития и торговли
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