Гончарук: разделение Минэкономики пока не планируется

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

В то же время Гончарук отметил, что есть идеи о реорганизации министерства

В Кабинете министров Украины пока не планируют разделять Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает hromadske.

По его словам, по этому вопросу продолжаются консультации.

"Минэкономразвития разделять пока не планируем, но пока продолжаются консультации. Есть определенные идеи о реорганизации", - заявил Гончарук.

Отметим, ранее министр Тимофей Милованов заявил, что идея разделения министерства имеет смысл после завершения земельной реформы.

Напомним, в январе на фоне скандала с прослушкой Гончарука президент Украины Владимир Зеленский не принял его отставку. В то же время он поставил перед премьером ряд неотложных заданий. В частности, оптимизация работы Кабмина, вопрос начисления зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, увольнение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

Кроме того, Зеленский потребовал за две недели установить причастных к прослушке Гончарука.