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Гончарук: розподіл Мінекономіки поки не планується

Новини » Політика     03.02.2020 - 16:51
Гончарук: розподіл Мінекономіки поки не планується
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

У той же час Гончарук зазначив, що є ідеї про реорганізацію міністерства

У Кабінеті міністрів України поки не планують розділяти Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає hromadske.

За його словами, з цього питання тривають консультації.

"Мінекономрозвитку розділяти поки не плануємо, але поки що тривають консультації. Є певні ідеї щодо реорганізації", - заявив Гончарук.

Відзначимо, раніше міністр Тимофій Милованов заявив, що ідея розподілу міністерства має сенс після завершення земельної реформи.

Нагадаємо, в січні на тлі скандалу з прослуховуванням Гончарука президент України Володимир Зеленський не прийняв його відставку. Водночас він поставив перед прем'єром ряд невідкладних завдань. Зокрема, оптимізація роботи Кабміну, питання нарахування зарплат міністрам і топ-менеджерів держкомпаній, звільнення керівників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.

Крім того, Зеленський вимагав за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука.

Рада у п'ятницю заслухає Гончарука
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОлексій ГончарукМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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