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Милованов назвал условие для разделения Минэкономики

Новости » Политика     03.02.2020 - 11:17
Милованов назвал условие для разделения Минэкономики
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

После завершения земельной реформы планируется отделение министерства сельского хозяйства

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства может быть разделено лишь после завершения реформы рынка земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минэкономики Тимофея Милованова в эфире "Сниданка с 1+1".

Он отметил, что после завершения реформы рынка земли есть смысл создать отдельное министерство сельского хозяйства.

"Это имеет смысл. Разъединить сельское хозяйство и отдельно вывести, но после того как реформа рынка земли будет закончена", - заявил Милованов.

Напомним, в конце августа правительство объединило Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики с целью проведения более эффективной земельной реформы.

Ранее РБК-Украина писало, что парламент рассмотрит законопроект о рынке земли во втором чтении на сессии, которая начнется 4 февраля. Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.

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Новости Украины Рынок землиТимофей МиловановМинистерство экономического развития и торговли
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