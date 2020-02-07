Гончарук рассказал, когда в Раде появится отчет правительства

На следующей неделе Кабинет министров Украины направит в Верховную раду отчет правительства. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, подготовка отчета почти завершена.

"На этой неделе мы завершаем подготовку отчета перед парламентом. На этой неделе мы его намерены провести через все внутренние процедуры. На следующей неделе отправим в парламент", - заявил глава правительства.

"Мы готовы провести все необходимые консультации. Мы бы настаивали на проведении стратегической широкой сессии (ВРУ - ред.) вместе с вами, друзья", - добавил глава Кабмина.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что смена всего состава Кабинета министров Украины возможна раньше, чем через год. По его словам, результаты работы Кабмина сегодня являются неудовлетворительными.

Как писало РБК-Украина ранее в материале "Премьер под ударом: кто и почему хочет уволить Гончарука", в команде Зеленского утверждали, что ближайшие ротации в правительстве запланированы на конец февраля. Именно тогда Кабмин будет отчитываться за полгода своей работы.

Добавим также, ВР поддержала назначение Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины. При этом нардепы проголосовали за увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.