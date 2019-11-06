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Кабмин согласовал сроки переписи населения

Новости » Политика     06.11.2019 - 10:16
Кабмин согласовал сроки переписи населения
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Перепись населения состоится в конце 2020 года

Кабинет минстр Украины согласовал сроки проведения всеукраинской переписи населения. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Офиса омбудсмена Украины в Facebook.

Как сообщается, недавно состоялась рабочая встреча представителя уполномоченного в сфере защиты персональных данных Николая Смука с представителями Госслужбы статистики. Во время встречи стороны согласовали сроки проведения переписи.

Так, всеукраинская перепись населения состоится в течение ноября и декабря 2020 года.

Кабмин согласовал сроки переписи населения

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в правительстве рассматривают возможность проведения переписи населения Украины в 2020 году. Он отмечал, что Кабмин планирует провести перепись населения с помощью онлайн-инструментов.

Кроме того, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщал, что стоимость переписи населения в следующем году составит 5 млрд гривен. Он считал целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.

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