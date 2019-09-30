Гончарук раскрыл подробности переговоров с МВФ

Во время визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев представители фонда провели десятки встреч для изучения ситуации. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, МВФ хочет заложить в меморандум с Украиной реалистичные показатели, чтобы начать новую программу.

"Эта программа будет начата в декабре месте - на три года. Это документ, меморандум положит начало новой программе. Можно будет говорить, что у нас появился новый формат сотрудничества с МВФ", - сказал он.

Гончарук напомнил, что визит миссии продолжался согласно плану. "Они поехали планово с положительным сообщением, в котором написано: продолжаются конструктивные переговоры, работа продолжится в ближайшие недели", - сказал он.

Гончарук надеется, что за несколько недель группа министров из Украины поедет в штаб-квартиру МВФ, чтобы продолжить переговоры по меморандуму.

"Возможно, на этой встрече будет заключен staf agrement. Это означает, что мы просто договоримся о тексте меморандума", -заявил Гончарук.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будут продолжаться в ближайшие недели.

В то же время, по данным РБК-Украина, в Международном валютном фонде (МВФ) обеспокоены давлением на экс-главу Национального банка (НБУ) Валерию Гонтареву и нынешнее правление НБУ. Фонду, по его словам, нужна гарантия, что, во-первых, власть не пойдет на поводу у Игоря Коломойского в вопросе "ПриватБанка", а, во-вторых, не станет поощрять преследование и давление на руководство Нацбанка. Не исключено, что конкретика в этом вопросе может появиться уже в середине октября после ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.