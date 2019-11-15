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Гончарук поручил срочно начать проверку из-за взрывов в Балаклее

Новости » Политика     15.11.2019 - 17:34
Гончарук поручил срочно начать проверку из-за взрывов в Балаклее
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Раненым оказывается неотложная медицинская помощь

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по факту взрывов в Балаклее 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гончарука.

Глава правительства заверил, что местным жителям и объектам инфраструктуры в Балаклее ничего не грозит, а хранилища боеприпасов в безопасности.

"Соболезнования семьям двух погибших военнослужащих в результате чрезвычайной ситуации в Балаклее. По фактам этой трагедии поручаю срочно начать проверку. Всем раненым в результате происшествия предоставляется неотложная медицинская помощь", - написал Гончарук.

Гончарук поручил срочно начать проверку из-за взрывов в Балаклее

Напомним, 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее. Сначала сообщалось, что ранение получил один сапер.

Позже в Генштабе уточнили, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что взрывы на территории военного арсенала в Генштабе объяснили плановой утилизацией боеприпасов. На территории, где проходила утилизация, прогремело около 20 взрывов в специально оборудованном котле.

Количество пострадавших при взрывах в Балаклее выросло Взрывы в Балаклее являются плановой утилизацией, - Генштаб
Новости Украины БалаклеяАлексей Гончарук
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