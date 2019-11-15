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Гончарук доручив терміново почати перевірку через вибухи в Балаклії

Новини » Політика     15.11.2019 - 17:34
Гончарук доручив терміново почати перевірку через вибухи в Балаклії
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Пораненим надається невідкладна медична допомога

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив терміново почати перевірку за фактом вибухів в Балаклії 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гончарука.

Глава уряду запевнив, що місцевим мешканцям та об’єктам інфраструктури в Балаклії нічого не загрожує, а сховища боєприпасів у безпеці.

"Співчуття родинам двох загиблих військовослужбовців внаслідок надзвичайної ситуації в Балаклії. За фактами цієї трагедії доручаю терміново почати перевірку. Всім пораненим внаслідок події надається невідкладна медична допомога", - написав Гончарук.

Гончарук доручив терміново почати перевірку через вибухи в Балаклії

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Згодом в Генштабі уточнили, що унаслідок вибухів загинули двоє військовослужбовців та ще четверо отримали поранення. Троє з них у тяжкому стані.

РБК-Україна писало, що вибухи на території військового арсеналу в Генштабі пояснили плановою утилізацією боєприпасів. На території, де проходила утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.

Кількість постраждалих при вибухах у Балаклії зросла Вибухи в Балаклії є плановою утилізацією, - Генштаб
Новини України БалаклеяОлексій Гончарук
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