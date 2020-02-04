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Гончарук в ближайшее время представит модель начисления зарплат

Новости » Политика     04.02.2020 - 13:29
Гончарук в ближайшее время представит модель начисления зарплат
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Зарплаты министров привяжут к результатам работы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ближайшее время представит модель начисления зарплат в Кабинете министров. Об этом заявил первый замглавы "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, зарплаты министров можно привязать к динамике изменения ВВП.

"Суть в том, что привязать к каким-то конкретным результатам работы. У нас сейчас выглядит так, что в принципе, министерство может устанавливать определенные премии и надбавки и т.д., не объясняя, что происходит. Надо просто навести порядок. И президент об этом тоже просил премьер-министра. В ближайшее время премьер даст эту модель", - заявил Корниенко.

Он также добавил, что в отношении зарплат народных депутатов есть смета Рады, которая голосуется раз в год. Поэтому для них не предусмотрены премии.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины инициировал пересмотр зарплат топ-менеджеров государственных компаний.

Отметим, на встрече президента Владимира Зеленским с Гончаруком после скандала с заявлением об отставке премьеру поручили урегулировать ситуацию с премиями в "Нафтогазе". Зеленский подчеркнул, что если не удастся урегулировать ситуацию с премиями, за дело возьмутся юристы.

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Новости Украины зарплатаминистрАлексей Гончарук
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