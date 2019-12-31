Гончарук подвел итоги работы правительства

Премьер отметил, что правительство работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения уже сейчас
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги работы Кабинета министров за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гончарука в Facebook
Он отметил, что правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас.
"Мы приняли решение, что позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе уже присоединились более 20 городов. Провели процедуру анбандлингу НАК "Нафтогаз Украины" по европейским правилам. Подписали договор по транзиту газа на пять лет с возможностью пролонгации. "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража", - отметил премьер.
Кроме того, он напомнил, что члены правительства:
Также Гончарук отметил, что нелегальный бизнес наносит серьезные убытки и за один день удалось закрыли более 5,3 тыс. игорных заведений по всей территории страны.
О сотрудничестве с Международным валютным фондом он отметил, что программы МВФ в Украине - это сигнал инвесторам, что здесь работает понятный и ответственное правительство, который выполняет то, что декларирует. Следовательно - это приток инвестиций, создание новых рабочих мест, роста экономики.
"И это далеко не все. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год - это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 год стал "годом эффективности", - подчеркнул Гончарук.
Напомним, Алексей Гончарук сообщил, что в 2023 году украинская энергосистема станет частью европейской энергосистемы. Он отметил, что соответствующие документы уже подписаны.
Кроме того, Гончарук пригрозил игорному бизнесу новыми проверками, поскольку игровые залы "начали поднимать голову". По его словам, правительство может инициировать новые проверки после нового года.