Украинская энергосистема в 2023 году станет частью европейской, - Гончарук

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По его словам, необходимые документы уже подписаны

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 2023 году украинская энергосистема станет частью европейской энергосистемы. Об этом он заявил в эфире программы "Сегодня", передает РБК-Украина.

По его словам, необходимые документы уже подписаны.

"Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", - заявил Гончарук.

Он также заявил, что энергосистема долгое время была сопряжена с российской, с белорусской и молдавской. В свою очередь, присоединение к европейской энергосистеме предусматривает отказ от единой энергосистемы с Россией и Беларусью.

"Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть, к этому мы уже постепенно к этому идем", - резюмировал Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук пригрозил игорному бизнесу новыми проверками, поскольку игровые залы "начали поднимать голову". По его словам, правительство может инициировать новые проверки после нового года.