Гончарук підбив підсумки роботи уряду

Прем'єр зазначив, що уряд пряцює над тим, щоби люди відчули зміни вже зараз
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підбив підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гончарука у Facebook
Він зазначив, що уряд працював і працює над тим, щоби люди відчули зміни не через 3-5 років, а вже зараз.
"Ми ухвалили рішення, що дозволяє знизити суму в платіжках за тепло до 30%. До ініціативи долучилися вже понад 20 міст. Провели процедуру анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" за європейськими правилами. Підписали договір щодо транзиту газу на п'ять років з можливістю пролонгації. "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу", - зазначив прем'єр.
Крім того, він нагадав, що члени уряду:
Також Гончарук зазначив, що нелегальний бізнес завдає Україні серйозних збитків і за один день вдалося закрили понад 5,3 тис. гральних закладів по всій території країни.
Щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом він зазначив, що програми МВФ в Україні - це сигнал інвесторам, що тут працює зрозумілий та відповідальний уряд, який виконує те, що декларує. Відтак - це надходження інвестицій, створення нових робочих місць, зростання економіки.
"І це далеко не все. Нас цікавлять не формальні показники, а конкретні результати. 2019 рік - це наш підготовчий період для того, щоб 2020 рік став "роком ефективності" - наголосив Гончарук.
Нагадаємо, Олексій Гончарук повідомив, що у 2023 році українська енергосистема стане частиною європейської енергосистеми. Він зазначив, що відповідні документи вже підписано.
Крім того, Гончарук пригрозив гральному бізнесу новими перевірками, оскільки ігрові зали "почали підіймати голову". За його словами, уряд може ініціювати нові перевірки після нового року.