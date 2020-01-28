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Гончарук планує обговорити з представниками ЄС актуалізацію ЗВТ з Євросоюзом

Новини » Економіка     28.01.2020 - 13:40
Гончарук планує обговорити з представниками ЄС актуалізацію ЗВТ з Євросоюзом
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також сторони обговорять долучення України до європейської "зеленої угоди"

Глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук у вівторок, 28 січня, прибув до Брюсселя і планує обговорити з представниками Європейського союзу зону вільної торгівлі з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Також планується обговорити поглиблення секторальної співпраці України з ЄС.

Гончарук планує обговорити з представниками ЄС актуалізацію ЗВТ з Євросоюзом

"Сьогодні в Брюсселі. Разом із колегами-міністрами прилетіли на Раду асоціації "Україна-ЄС" під моїм головуванням. Упродовж дня нас чекає багато важливих заходів та двосторонніх зустрічей. Зокрема, будемо обговорювати поглиблення секторальної співпраці України з ЄС, долучення до розробки Європейської "зеленої угоди" та актуалізацію Зони вільної торгівлі", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зазначив, що Євросоюз піде назустріч українським ініціативам щодо розширення угоди про асоціацію, але чекає конкретних кроків.

Як писало РБК-Україна, раніше анонсувалося, що Рада асоціації Україна-ЄС на засіданні 28 січня розгляне розширення вільної торгівлі в рамках угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною. Також обговорюватимуться події, пов'язані з суверенітетом і територіальною цілісністю України.

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Новини України ЕвросоюзЗВТОлексій Гончарук
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