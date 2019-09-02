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Гончарук перевів засідання Кабміну в закритий режим

Новини » Політика    02.09.2019 - 14:22
Гончарук перевів засідання Кабміну в закритий режим
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Засідання Кабміну тепер будуть закриті від преси

З сьогоднішнього дня, 2 вересня, новий Кабінет міністрів України буде проводити засідання в закритому від преси режимі. Про це на першому робочому засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нова виконавча влада змінює формат проведення засідань уряду.

"Будемо спілкуватися з пресою за результатами цієї роботи. Ми будемо працювати з міністрами в нормальному режимі, адекватному для країни, на території якої ведуться бойові дії. Але після засідання ми будемо виходити до преси, і розповідати про прийняті рішення і пояснювати, чому ми їх прийняли", - заявив Гончарук.

Він також зазначив, що на сьогоднішньому засіданні будуть прийняті рішення, щоб "нові міністри отримали можливість працювати".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий Кабінет міністрів на цьому тижні проведе два засідання. Друге заплановано на 4 вересня.

У той же час сьогодні Гончарук назвав терміни розробки програми діяльності нового уряду. За його словами, програма буде готова до кінця місяця.

"До кінця місяця ми працюємо над програмою діяльності уряду, яку мають презентувати парламенту", - сказав він.

Крім того, на сьогоднішній зустрічі з президентом і представниками парламенту Гончарук пообіцяв зростання економіки на 40% протягом найближчих п'яти років, а також розповів про плани скорочення бідності і підвищення прожиткового мінімуму.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниправительствоОлексій Гончарук
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