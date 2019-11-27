Гончарук: переговоры о поставках газа из России не ведутся

Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас ведутся переговоры лишь о продлении транзита газа в Европейский союз.

"У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - заявил Гончарук.

Также он отметил, что Украину устроит контракт по европейским правилам на долгий период.

"Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности", - добавил премьер-министр.

Кроме того, Гончарук назвал переговоры по прямым поставкам газа между Украиной и Россией сдачей интересов страны.

"Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - заявил он.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что подписание контракта на транзит газа с российским "Газпромом" на сегодняшний день является приоритетом.

Ранее "Нафтогаз Украины" дал ответ на предложение российского "Газпрома" относительно отношений в газовой сфере в 2020 году. В частности, украинская компания заявила о готовности рассмотреть возможность выплаты 3 млрд долларов, которые присудил Стокгольмский арбитраж, газом.