Гончарук о передаче ПриватБанка от Минфина Кабмину: политического контекста нет

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Кабмин стал владельцев 100% акций "ПриватБанка" 25 сентября

Передача "ПриватБанка" от Министерства финансов в собственность Кабинета министров является техническим решением. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, в этом решении нет никакого политического подтекста на случай проигрыша в суде 19 декабря.

"Это операционное, техническое решение", - сказал премьер-министр.

В конце ноября появилась информация, что с 25 сентября владельцем 100% акций "ПриватБанка" является Кабмин. До этого собственником "ПриватБанка" было Министерство финансов, которое в декабре 2016 года купило все акции банка за 1 гривну.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года о признании незаконной национализации "ПриватБанка".

Также РБК-Украина писало, что Кабмин планирует взыскать потраченные средства при национализации "ПриватБанка" с бывших акционеров банка. Также Гончарук отметил, что правительство не видит оснований для возвращения банка в собственность бывшим владельцам.