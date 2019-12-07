ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук про передачу ПриватБанку від Мінфіну Кабміну: політичного контексту немає

Новини » Політика     07.12.2019 - 12:24
Гончарук про передачу ПриватБанку від Мінфіну Кабміну: політичного контексту немає
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін став власників 100% акцій "ПриватБанку" 25 вересня

Передача "ПриватБанку" від Міністерства фінансів у власність Кабінету міністрів є технічним рішенням. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, в цьому рішенні немає ніякого політичного підтексту на випадок програшу в суді 19 грудня.

"Це операційне, технічне рішення", - сказав прем'єр-міністр.

наприкінці листопада з'явилася інформація, що з 25 вересня власником 100% акцій "ПриватБанку" є Кабмін. До цього власником "ПриватБанку" було Міністерство фінансів, яке в грудні 2016 року купило всі акції банку за 1 гривню.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Також РБК-Україна писало, що Кабмін планує стягнути витрачені кошти при націоналізації "ПриватБанку" з колишніх акціонерів банку. Також Гончарук зазначив, що уряд не бачить підстав для повернення банку у власність колишнім власникам.

Гончарук: НБУ готує законопроект про заборону повернення неплатоспроможних банків їх екс-власникам Маркарова: ПриватБанк приватизують і передадуть у приватні руки
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниПриватБанкнационализация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся