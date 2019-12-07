Гончарук про передачу ПриватБанку від Мінфіну Кабміну: політичного контексту немає

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Кабмін став власників 100% акцій "ПриватБанку" 25 вересня

Передача "ПриватБанку" від Міністерства фінансів у власність Кабінету міністрів є технічним рішенням. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, в цьому рішенні немає ніякого політичного підтексту на випадок програшу в суді 19 грудня.

"Це операційне, технічне рішення", - сказав прем'єр-міністр.

наприкінці листопада з'явилася інформація, що з 25 вересня власником 100% акцій "ПриватБанку" є Кабмін. До цього власником "ПриватБанку" було Міністерство фінансів, яке в грудні 2016 року купило всі акції банку за 1 гривню.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд 19 грудня розгляне апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 18 квітня 2019 року про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Також РБК-Україна писало, що Кабмін планує стягнути витрачені кошти при націоналізації "ПриватБанку" з колишніх акціонерів банку. Також Гончарук зазначив, що уряд не бачить підстав для повернення банку у власність колишнім власникам.