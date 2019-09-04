Гончарук ожидает от СБУ ликвидацию управления по борьбе с экономической преступностью

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук ожидает, что СБУ это сделает вслед за МВД

Служба безопасности Украины должна ликвидировать управление по борьбе с экономической преступностью (УБЭП). Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией в Киеве, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Гончарук ожидает, что СБУ вслед за Министерством внутренних дел ликвидирует этот департамент.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум - на уровне тех практик, которые существуют сейчас", - заявил он.

Напомним, вчера глава МВД Арсен Аваков заявил о ликвидации экономического департамента Национальной полиции. По его словам, в Украине должен быть единый профильный орган по борьбе с экономическими преступлениями.

РБК-Украина писало, президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел и переподчинить ее президенту.