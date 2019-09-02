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МВД ликвидировало экономический департамент Нацполиции

Новости » Политика    02.09.2019 - 15:54
МВД ликвидировало экономический департамент Нацполиции
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Отныне сотрудники органа будут работать в Службе финансовых преступлений

Министерство внутренних дел приняло решение ликвидировать экономический департамент Национальной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Арсена Авакова на своей странице в Twitter.

По его словам, в Украине должен быть единый профильный орган по борьбе с экономическими преступлениями.

"МВД уже ликвидировало департамент экономической защиты в составе Нацполиции. В стране должен быть единый профессиональный и мощный орган по борьбе с экономическими преступлениями", - сообщил Аваков.

По его словам, Кабинет министров поддержал ликвидацию департамента и перевод специалистов в Службу финансовых расследований.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 29 августа Верховная рада IX созыва назначила новый состав Кабинета министров. В него вошли Дмитрий Кулеба, Михаил Федоров, Тимофей Милованов, Оксана Маркарова, Алексей Оржель, Владислав Криклий, Елена Бабак, Анна Новосад, Звездная Скалецкая, Владимир Бородянский, Юлия Соколовская, Арсен Аваков, Оксана Коляда, Дмитрий Дубилет, Денис Малюська, Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду нового созыва вывести Национальную гвардию из системы Министерства внутренних дел и переподчинить ее президенту.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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