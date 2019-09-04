ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук очікує від СБУ ліквідацію управління по боротьбі з економічною злочинністю

Новини » Політика    04.09.2019 - 11:22
Гончарук очікує від СБУ ліквідацію управління по боротьбі з економічною злочинністю
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук очікує, що СБУ це зробить слідом за МВС

Служба безпеки України повинна ліквідувати управління по боротьбі з економічною злочинністю (УБЕЗ). Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі уряду з експортною ІТ-індустрією в Києві, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Гончарук очікує, що СБУ слідом за Міністерством внутрішніх справ ліквідує цей департамент.

"УБЕЗ вже пішло в минуле. Це ще не завершений процес, але це вже перші сильні кроки, які вказують на те, що правоохоронні органи повинні змінити своє ставлення до бізнесу. Ми очікуємо, що Служба безпеки України зробить так само, як мінімум - на рівні тих практик, які існують зараз", - заявив він.

Нагадаємо, вчора глава МВС Арсен Аваков заявив про ліквідацію економічного департаменту Національної поліції. За його словами, в Україні повинен бути єдиний профільний орган по боротьбі з економічними злочинами.

РБК-Україна писало, президент України Володимир Зеленський попросив Верховну раду нового скликання вивести Національну гвардію з системи Міністерства внутрішніх справ і передати її президенту.

СБУ в супроводі екологів прийшла на "Арселорміттал" з оглядом СБУ затримала організатора незаконних відправлень харчових продуктів в ОРДЛО
Новини України Служба безпеки УкраїниОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся