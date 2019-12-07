Гончарук с осторожностью относится к упрощению выплат пенсий жителям ОРДЛО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с осторожностью относится к упрощению процедуры выплаты пенсий жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской (ОРДЛО). Об этом Гончарук заявил в интервью РБК-Украина.

Гончарук отметил, что всех украинцам, приезжающим на подконтрольную территорию Украины выплачиваются пенсии. Однако сложности возникают при верификации личности.

"Надо понимать, что человек там действительно есть, что он жив, что тебя не обманывают. Существует большое количество проблем. Но я осторожно относился бы к идеям упрощенного отношения к этим вопросам, типа, давайте вслепую будем платить все и всем", - рассказал Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на данный момент украинское правительство не может выплачивать пенсии на оккупированном Донбассе, так как на территории ОРДЛО оккупационные власти не дают Украине размещения законных представительств Пенсионного фонда и органов социальной защиты. В Кабмине отмечали, что работают над упрощением процедуры пересечения КПВВ на Донбассе и получения выплат на подконтрольной территории.

Также сообщалось, что в Верховной раде предлагают платить пенсии жителям ОРДЛО независимо от статуса переселенца. Такую инициативу предлагает комитет ВР по вопросам соцполитики.