Гончарук назвал позитив и негатив от укрепления гривны

Укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, от любого явления кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

"Укрепление гривны - это хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает, она больше весит", - сообщил он.

В то же время Гончарук считает, что бизнес недостаточно снижает гривневые цены на свои товары в Украине. По его словам, это вопрос Антимонопольного комитета. "Не каждое событие влияет с сегодня на завтра, отдельные вещи, такие как укрепление гривны, влияет постепенно", - сообщил он.

Премьер полагает, что от укрепления национальной валюты проигрывают экспортеры. "Мы понимает это негативное влияние и также ищем возможность им снизить негатив от этого явления", - сообщил Гончарук.

"Но еще раз хочу отметить, что укрепление гривны - это в том числе и демонстрация доверия к нашей национальной валюте", - сообщил он.

Гончарук выразил надежду, что украинцы чаще будут хранить сбережения в гривне. "И в целом для экономики Украины это очень хорошо", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) не собирается сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к НБУ, так и к национальной валюте.

Отметим, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз.