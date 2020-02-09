ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук назвав кандидата на посаду міністра окупованих територій

Новини » Політика     09.02.2020 - 21:07
Гончарук назвав кандидата на посаду міністра окупованих територій
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Міністерство окупованих територій може очолити Резніков

Посада міністра окупованих територій була запропонована представнику України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексію Резнікову. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в програмі "Факти тижня" на телеканалі ICTV, передає РБК-Україна.

За словами глави уряду, після розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій, новостворене відомство може очолити Резніков. Гончарук додав, що найближчим часом може внести в парламент подання на його призначення.

"Також ми прийняли рішення про розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій. Буде окреме міністерство. Ми запропонували цю позицію відомому юристу Резнікову. Я не виключаю, що вже найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій шляхом розділення Міністерства ветеранів та окупованих територій. В уряді вважають, що нове міністерство дозволить ефективніше працювати над питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях та з переміщеними особами.

Крім того, за словами президента України Володимира Зеленського, наразі триває процес посилення українського Кабміну. Глава держави додав, що в уряд продовжують підбирати нові кадри для посилення кількох напрямків.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський зустрівся з представниками Кабміну і фракції "Слуга народу". На зустрічі учасники відзвітували про виконання завдань, раніше поставлених президентом.

В Україні продовжили спрощений режим в'їзду до ОРДЛО для дітей Кабмін призначив представника держави в наглядовій раді "Нафтогазу"
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниАлексей РезниковОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся