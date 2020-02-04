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Гончарук найближчим часом представить модель нарахування зарплат

Новини » Політика     04.02.2020 - 13:29
Гончарук найближчим часом представить модель нарахування зарплат
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Зарплати міністрів прив'яжуть до результатів роботи

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук найближчим часом представить модель нарахування зарплат в Кабінеті міністрів. Про це заявив перший заступник голови "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зарплати міністрів можна прив'язати до динаміки зміни ВВП.

"Суть в тому, що прив'язати до якихось конкретних результатів роботи. У нас зараз виглядає так, що в принципі, міністерство може встановлювати певні премії та надбавки і т. д., не пояснюючи, що відбувається. Треба просто навести порядок. І президент про це теж просив прем'єр-міністра. Найближчим часом прем'єр дасть цю модель", - заявив Корнієнко.

Він також додав, що стосовно зарплат народних депутатів є кошторис Ради, який голосується раз на рік. Тому для них не передбачені премії.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ініціював перегляд зарплат топ-менеджерів державних компаній.

Зазначимо, на зустрічі президента Володимира Зеленським з Гончаруком після скандалу з заявою про відставку прем'єру доручили врегулювати ситуацію з преміями в "Нафтогазі". Зеленський підкреслив, що якщо не вдасться врегулювати ситуацію з преміями, за справу візьмуться юристи.

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Новини України зарплатаминистрОлексій Гончарук
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