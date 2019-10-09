Гончарук анонсировал заседание Кабмина в субботу

Премьер Алексей Гончарук анонсировал заседание Кабинета министров в субботу, 12 октября, чтобы окончательно принять изменения в госбюджет. Об этом он заявил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук сообщил, что остается проблемой выплата зарплаты шахтерам.

"Есть большой проблемой выплата зарплаты шахтерам. Мы договорились сегодня в правительстве о последних бюрократических подготовках. И на субботу мы также планируем еще одно заседание правительства для того, чтобы окончательно утвердить решение об изменениях в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по зарплатам", - заявил премьер-министр.

Напомним, 20 сентября Кабинет министров в ходе заседания парламента представил проект государственного бюджета на 2020 год.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству внести проект государственного бюджета на 2020 год до 15 сентября. Глава государства назначил ответственными за представление госбюджета премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову.

РБК-Украина писало, что во фракции "Слуга народа" надеются принять государственный бюджет на 2020 год в декабре. Государственный бюджет на 2020 год будет принят Верховной радой не позднее 1 декабря 2019 года. Об этом свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете-2020.