Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабмина на этой неделе

Премьер Алексей Гончарук анонсировал еще одно заседание Кабинета министров на этой неделе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук сообщил, что сейчас группа украинских министров находится в США, поэтому сегодняшнее заседание Кабмина "было не самым продуктивным".

"Группа наших министров находится в США, мы продолжаем консультации с МВФ, поэтому сегодняшнее заседание Кабмина было не самым продуктивным. И мы планируем на этой неделе провести еще одно заседание. Дату и время дополнительно сообщим", - заявил он.

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в Раде на этой неделе состоится первый час вопросов к правительству.

РБК-Украина писало, что в субботу, 12 октября, Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений - их министерств и ведомств были уволены и назначены новые заместители. В частности, на заседании правительство назначило двух заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды, ими стали Абрамовский Роман Романович и Рябчин Алексей Михайлович.

Также правительство объявило о начале сокращения госаппарата в сфере юстиции. Количество главных теруправлений сократили с 27 до 8.