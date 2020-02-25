Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблемы его расходов. Об этом он сказал на Форуме реформ, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук отметил, что аудит планируется международный.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем аудит. Международный аудит. Фактически профессиональной аудиторской компанией", - отметил он.

Гончарук добавил, что Кабмин посмотрит, как администрируют эти деньги и решит, где они могут быть сэкономлены за счет уменьшения административных расходов.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрит проект закона "О внесении изменения в статью 24 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", подготовленного Министерством социальной политики.

РБК-Украина писало, что 18 февраля Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Еще ранее в Раде анонсировали рассмотрение изменений в закон о пенсиях военнослужащим.