Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду для вирішення проблеми його витрат. Про це він сказав на Форумі реформ, передає кореспондент РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що аудит планується міжнародний.

"В Пенсійному фонді зараз плануємо аудит. Міжнародний аудит. Фактично фаховою аудиторською компанією", - зазначив він.

Гончарук додав, що Кабмін подивиться, як адмініструються ці гроші і вирішить, де вони можуть бути зекономлені за рахунок зменшення адміністративних видатків.

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розгляне проект закону "Про внесення зміни до статті 24 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", підготовленого Міністерством соціальної політики.

РБК-Україна писало, що 18 лютого Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії.

Ще раніше в Раді анонсували розгляд змін в закон про пенсії військовослужбовцям.