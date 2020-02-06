Гончаренко объяснил, в чем минусы законопроекта о земле

Украинская земля должна принадлежать украинцам, так как это вопрос нацбезопасности. Об этом заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны Верховной рады Украины, представляя поправки в законопроект о рынке земли.

"Монобольшинство во главе с Зеленским предлагают пагубную латиноамериканскую модель не рынка земли, а настоящего земельного базара. На самом деле Украина нуждается в такой ​​реформе, которая создаст крепкий средний класс фермеров в селах. Тогда фермеры смогут прокормить себя и развивать свои хозяйства. Специально для "слуг" я подготовил специальную визуализацию, специальные слайды, как в школе. Возможно, с помощью картинок некоторым из них будет понятнее, почему покупать землю надо позволить только гражданам, проживающим в той области, где они хотят купить участок, или на смежной территории. Таким образом мы не допустим манипуляций, когда, например, жители Киева будут скупать землю в Одесской области. Именно это и есть европейская модель", - рассказал Гончаренко.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. После этого в документ было внесено более 4000 поправок.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 6 февраля 2020 года народные депутаты начали рассматривать законопроект во втором чтении. Во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня.

По состоянию на вечер, 6 февраля, Верховная рада рассмотрела менее 200 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Во фракции "Слуга народа" допускают, что рассмотрение закона о рынке земли может заблокировать работу парламента на пару месяцев.