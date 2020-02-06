Гончаренко пояснив, в чому мінуси законопроекту про землю

Українська земля повинна належати українцям, так як це питання нацбезпеки. Про це заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко з трибуни Верховної ради України, представляючи поправки в законопроект про ринок землі.

"Монобільшість на чолі з Зеленським пропонує згубну латиноамериканську модель не ринку землі, а справжнього земельного базару. Насправді ж Україна потребує таку реформу, щоб був створений міцний середній клас фермерів на селі. Аби фермери могли прогодувати себе та розвивати свої господарства. Спеціально для "слуг" я підготував спеціальну візуалізацію, спеціальні слайди, як у школі. Можливо, так за допомогою картинок декотрим з них буде зрозуміліше, чому купувати землю треба дозволити лише громадянам, які проживають у тій області, де вони хочуть купити ділянку, або на суміжній території. Таким чином ми не допустимо маніпуляцій, коли, наприклад, мешканці Києва будуть скуповувати землю на Одещині. Саме це і є європейська модель", - розповів Гончаренко.

Нагадаємо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про ринок землі. Після цього в документ було внесено понад 4000 поправок.

Як повідомляло РБК-Україна, у четвер, 6 лютого 2020 року народні депутати почали розглядати законопроект у другому читанні. Під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з проханням проголосувати за законопроект "Про обіг землі" у другому читанні за два дні.

Станом на вечір, 6 лютого, Верховна рада розглянула менше 200 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

У фракції "Слуга народу" допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців.