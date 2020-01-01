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Гонарук пожелал украинцам в 2020 году "почувствовать реальные изменения"

Новости » Политика     01.01.2020 - 01:47
Гонарук пожелал украинцам в 2020 году "почувствовать реальные изменения"
Фото: Алексей Гончарук (скриншот)

За 4 месяца работы правительства, по словам Гончарука, украинцы изменений не почувствовали

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в новогоднем поздравлении пожелал украинцам в 2020 году ощутить реальные изменения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение правительства.

Гончарук отметил, что в прошлом году украинцы сделали "сложный, но очень правильный выбор".

"Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние 4 месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы почувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу пожелать, чтобы нам всем хватило сил превратить нашу страну в самую успешную страну в мире. И чтобы вы наконец почувствовали реальные изменения в нашей стране!", - сказал Гонарук.

Напомним, в новогоднем поздравлении президента Украины присутствует прем'ер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Желаю всем нам макроэкономической стабильности. И просто человеческого счастья. А счастье - в макроэкономической стабильности", - сказал он.

Ранее премьер'ер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги работы Кабинета министров за 2019 год. Он отметил, что правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас.

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