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Гонарук побажав українцям у 2020 році "відчути реальні зміни"

Новини » Політика     01.01.2020 - 01:47
Гонарук побажав українцям у 2020 році "відчути реальні зміни"
Фото: Олексій Гончарук (скріншот)

За 4 місяці роботи уряду, за словами Гончарука, українці змін не відчули

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у новорічному привітанні побажав українцям у 2020 році відчути реальні зміни в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення уряду.

Гончарук відзначив, що у минулому році українці зробили "складний, але дуже правильний вибір".

"Вперше в історії нашої країни президент, парламент і уряд працюють єдиною командою. Працюють для того, щоби країна реально змінилася. За останні 4 місяці нам вдалося дуже багато, але ми розуміємо, що цього недостатньо, щоби ви відчували реальні зміни. В наступному році я хочу побажати, щоби нам всім вистачило сили перетворити нашу країну на найуспішнішу країну в світі. І щоб ви нарешті відчули реальні зміни у нашій країні!", - сказав Гонарук.

Нагадаємо, у новорічному привітанні президента України присутній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Бажаю всім нам макроекономічної стабільності. І просто людського щастя. А щастя - в макроекономічній стабільності", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підбив підсумки роботи Кабінету міністрів за 2019 рік. Він зазначив, що уряд працював і працює над тим, щоби люди відчули зміни не через 3-5 років, а вже зараз.

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