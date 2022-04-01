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В Гомельский медцентр привезли облученных на ЧАЭС российских военных, - Ермак

Фото: в Гомельском медцентре находятся облученные на ЧАЭС российские военные (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что в Гомельский медицинский центр Беларуси привезли облученных на Чернобыльской АЭС российских военных. Они месяц провели в окопах в радиационных пятнах запретной зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Отправлять на месяц солдат воевать в окопы в радиационных пятнах Чернобыля… Не забирать трупы воинов, лежащих в полях Украины с награбленным имуществом украинцев в карманах", - написал Ермак в своем Telegram.

Глава ОП назвал такое отношение российского руководства к своим военным "клиникой", которая не поддается лечению.

"А мы победим и будем жить в европейской Украине", - резюмировал Ермак.

Напомним, 31 марта стало известно о том, что российские оккупанты покинут ЧАЭС.

Отметим, после ухода оккупантов с территории ЧАЭС, в помещения, где они находились, пока запретили заходить.

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