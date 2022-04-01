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У Гомельський медцентр привезли опромінених на ЧАЕС російських військових, - Єрмак

Фото: у Гомельському медцентрі знаходяться опромінені на ЧАЕС російські військові (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в Гомельський медичний центр Білорусі привезли опромінених на Чорнобильській АЕС російських військових. Вони місяць провели в окопах в радіаційних плямах забороненої зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу офісу президента Андрія Єрмака.

"Відправляти на місяць солдатів воювати в окопи в радіаційних плямах Чорнобиля... не забирати трупи воїнів, що лежать в полях України з награбованим майном українців в кишенях", - написав Єрмак у своєму Telegram.

Глава ОП назвав таке ставлення російського керівництва до своїх військових "клінікою", яка не піддається лікуванню.

"А ми переможемо і будемо жити в європейській Україні", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 31 березня стало відомо про те, що російські окупанти покинуть ЧАЕС.

Відзначимо, після відходу окупантів з території ЧАЕС, в приміщення, де вони знаходилися, поки заборонили заходити.

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