У Гомельський медцентр привезли опромінених на ЧАЕС російських військових, - Єрмак

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в Гомельський медичний центр Білорусі привезли опромінених на Чорнобильській АЕС російських військових. Вони місяць провели в окопах в радіаційних плямах забороненої зони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу офісу президента Андрія Єрмака.
"Відправляти на місяць солдатів воювати в окопи в радіаційних плямах Чорнобиля... не забирати трупи воїнів, що лежать в полях України з награбованим майном українців в кишенях", - написав Єрмак у своєму Telegram.
Глава ОП назвав таке ставлення російського керівництва до своїх військових "клінікою", яка не піддається лікуванню.
"А ми переможемо і будемо жити в європейській Україні", - резюмував Єрмак.
Нагадаємо, 31 березня стало відомо про те, що російські окупанти покинуть ЧАЕС.
Відзначимо, після відходу окупантів з території ЧАЕС, в приміщення, де вони знаходилися, поки заборонили заходити.
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