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В помещения ЧАЭС, где находились оккупанты, пока никого не пускают, - Энергоатом

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 18:47
В помещения ЧАЭС, где находились оккупанты, пока никого не пускают, - Энергоатом Фото: в помещения Чернобыльской АЭС, где были оккупанты. пока никого не пускают(Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В помещения Чернобыльской АЭС, где находились российские оккупанты, пока никого не пускают. В начале следующей недели на станцию прибудут представители компетентных органов, которые зафиксируют, что там находится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал "Энергоатома".

"В помещения Чернобыльской АЭС в которых находились оккупанты никто не заходит. Такую команду дал персоналу начальник смены", - говорится в сообщении.

Ожидается, что 5 апреля на станцию прибудут компетентные лица. Они зафиксируют все, что находится в этих помещениях.

Напомним, 31 марта стало известно о том, что российские оккупанты покинут ЧАЭС.

Отметим, покидая ЧАЭС оккупанты забрали с собой пленных бойцов Нацгвардии, которые охраняли станцию в момент ее захвата.

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