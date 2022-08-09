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В Гомеле разгрузился самолет Ил-76 армии РФ: мог доставить ракеты для комплексов С-400

Фото: Ил-76 армии РФ мог доставить в Беларусь ракеты для комплексов С-400 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На белорусский аэродром Гомель прибыл российский транспортный самолет Ил-76, который мог доставить ракеты для зенитных комплексов С-300/400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Самолет Ил-76 ВКС РФ с регистрационным номером RA-78842 прибыл в аэропорт "Гомель" сегодня в районе 15:30 и улетел в районе 18:05.

Сообщается, что это уже третий Ил-76 ВКС РФ, который прилетел в Гомель за последние три дня. После прилёта самолета, на выезде из города по трассе М5 в направлении пересечения трасс М5 и М8 было замечено движение двух тралов, каждый из которых перевозил по четыре ракеты, предположительно под ЗРК С-300/С-400.

Примечательно, что маршрут движения тралов повторяет тот, что был 5 августа, когда Ил-76 ВКС РФ уже привозил партию ракет для ЗРК С-300/400 в Гомель. Предположительно, тралы могли транспортировать ракеты на аэродром в Зябровке, который контролируется силами ВС РФ.

Как сообщалось, враг начал бить по наземным целям зенитными ракетами из комплекса С-300, основное предназначенное для которого - уничтожение воздушных целей.

В частности, оккупанты используют по Николаеву нетипичное оружие - ракеты комплекса С-300. Именно поэтому обстрел приносит городу сильнейшие разрушения.

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