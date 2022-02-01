Голубана арестовали по делу о массовых беспорядках в Украине

По решению суда Голубана арестовали.

Следствие подозревает Голубана в том, что он и еще один человек организовали проведение массовых беспорядков в Киеве и ряде городов Украины. Беспорядки должны были состояться во время акций протеста. Организаторы планировали собрать 3500 человек для массовки и еще 1200 человек для участия в столкновениях с силовиками.

Правоохранители выясняют, кто выступал организатором этих спланированных беспорядков. Не исключают связь с Россией.

Кто такой Голубан

Голубан с 1994 года служил в спецподразделениях МВД Украины и СБУ, в частности, в "Альфе". 2014 пошел в батальон "Киев-1", служил в горячих точках АТО, был командиром роты спецназначения при ГУНП в Донецкой области.

В 2017 году в отношении Голубана возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене. Следствие проверяло информацию о том, что в начале войны на Донбассе он воевал на стороне террористов. После этого Голубана уволили из МВД. Однако вину полковника так и не доказали.