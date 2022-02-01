ru ua
Вт, 01 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Голубана арештували у справі про масові заворушення в Україні

Новость на русском →
Київ, Вівторок 01 лютого 2022 18:01
Голубана арештували у справі про масові заворушення в Україні Фото: Юрій Голубан (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід скандальному полковнику поліції Юрію Голубану. Його підозрюють в організації масових заворушень в Україні.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у правоохоронних органах.

За рішенням суду Голубана арештували.

Слідство підозрює Голубана в тому, що він та ще одна особа організували проведення масових заворушень у Києві та ще низці міст України. Заворушення мали відбутися під час акцій протесту. Організатори планували зібрати 3500 людей для "масовки" та ще 1200 людей для участі у сутичках з силовиками.

Наразі правоохоронці з'ясовують, хто виступав організатором цих спланованих заворушень. Не виключають зв'язок з Росією.

Хто такий Голубан

Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в "Альфі". 2014 року пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.

У 2017 році щодо Голубана завели кримінальну справу за підозрою в державній зраді. Слідство перевіряло інформацію про те, що на початку війни на Донбасі він воював на боці терористів. Після цього Голубана звільнили з МВС. Проте провину полковника так і не довели.

Більше про справу щодо підготовки масових заворушень ви можете прочитати на РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Печерский райсуд Запобіжний захід
NEWS
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
ВООЗ про скасування карантину в країнах: захистіть людей іншими способами
DAILY
Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Перед загрозою війни. Як і чому Європа шукає альтернативу російському газу