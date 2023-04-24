Головування Росії в ООН: США понизили рівень представництва в організації

Сполучені Штати змінили стратегію поведінки у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли Росія на ротаційній основі очолила орган. Американці направлятимуть на засідання дипломатів нищого рангу, ніж посол.

"Це божевілля, що Росія є постійним членом Ради безпеки після того, як вона грубо порушила Статут ООН. Це дійсно один із багатьох проявів того, що Рада безпеки та ООН у цілому потребують реформування", - зазначила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Головування в Радбезі змінюється щомісяця, почергово між його членами. У травні цю роль виконуватиме Швейцарія, у червні - ОАЕ.