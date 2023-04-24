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Головування Росії в ООН: США понизили рівень представництва в організації

Фото: США понизили рівень представництва через головування РФ у Радбезі ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки понизили рівень свого представництва в Раді безпеки ООН під час головування Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Сполучені Штати змінили стратегію поведінки у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, коли Росія на ротаційній основі очолила орган. Американці направлятимуть на засідання дипломатів нищого рангу, ніж посол.

"Це божевілля, що Росія є постійним членом Ради безпеки після того, як вона грубо порушила Статут ООН. Це дійсно один із багатьох проявів того, що Рада безпеки та ООН у цілому потребують реформування", - зазначила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Головування в Радбезі змінюється щомісяця, почергово між його членами. У травні цю роль виконуватиме Швейцарія, у червні - ОАЕ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Раду безпеки ООН необхідно перезавантажити, аби з’явилась можливість виключити звідти Росію.

Нагадаємо, російських журналістів, які супроводжували главу МЗС Лаврова не впустили до США.

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