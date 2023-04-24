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Председательство России в ООН: США снизили уровень представительства в организации

Фото: США снизили уровень представительства из-за председательства РФ в Совбезе ООН (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки снизили уровень своего представительства в Совете безопасности ООН во время председательства России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Соединенные Штаты изменили стратегию поведения в Совбезе Организации Объединенных Наций, когда Россия на ротационной основе возглавила орган. Американцы будут направлять на заседание дипломатов низшего ранга, чем посол.

"Это безумие, что Россия является постоянным членом Совбеза после того, как он грубо нарушил Устав ООН. Это действительно одно из многих проявлений того, что Совбез и ООН в целом нуждаются в реформировании", - отметила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд .

Председательство в Совбезе меняется ежемесячно, поочередно между его членами. В мае эту роль будет исполнять Швейцария, в июне - ОАЭ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совбез ООН необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда Россию.

Напомним, российских журналистов, сопровождавших главу МИД Лаврова, не пустили в США.

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