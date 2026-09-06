Російський диктатор Володимир Путін є єдиною справжньою причиною війни проти України. Для досягнення миру необхідно усунути саме його рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.
Єврокомісар відреагував на чергові заяви Путіна про необхідність усунення "корінних причин" конфлікту після його переговорів із представниками США.
За словами Кубілюса, ключові джерела агресії полягають у діях самого російського диктатора.
"Справжні "корінні причини" війни - це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році. Це перший раз, коли я погоджуюся з Путіним: справжні "корінні причини" війни слід усунути!" - наголосив політик.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія готує нову хвилю цілеспрямованих диверсій та замахів у країнах НАТО.
За даними експертів з безпеки, Кремль шукає виконавців через соціальні мережі для загострення "тіньової війни" проти Заходу.
Крім того, в Європейському Союзі зазначають, що російський диктатор Володимир Путін сам переніс війну на територію РФ. Внаслідок постійної ескалації з боку Москви країна-агресор тепер отримує дзеркальну відповідь.