Головною причиною війни в Україні є сам Путін та його рішення, - єврокомісар

Що заявив Кубілюс

Єврокомісар відреагував на чергові заяви Путіна про необхідність усунення "корінних причин" конфлікту після його переговорів із представниками США.

За словами Кубілюса, ключові джерела агресії полягають у діях самого російського диктатора.

"Справжні "корінні причини" війни - це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022 році. Це перший раз, коли я погоджуюся з Путіним: справжні "корінні причини" війни слід усунути!" - наголосив політик.